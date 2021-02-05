Адвокаты Ефремова по-разному прокомментировали новость об актере

Актера Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП, увезли из колонии в неизвестном направлении. Об этом сообщил адвокат артиста Петр Хархорин.

"Он позвонил вчера вечером жене и сказал: "Меня куда-то вывозят", – цитирует Хархорина ТАСС.

По некоторым данным, Ефремова повезли в Москву по просьбе следователя.

Другой защитник актера Роман Филиппов, в свою очередь, указал, что ему не известно о возможном этапировании артиста в другую колонию. По его словам, "никаких предпосылок" к переправке в другое место лишения свободы не было.

"Насколько я знаю, он все еще в прежней колонии", – сказал Филиппов РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что кто-то из друзей Ефремова написал актеру письмо, и оно вернулось с пометкой "адресат убыл в другое учреждение"​​​.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. Актер за рулем своего джипа выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель "Лады" получил серьезные травмы и скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, кроме того, в его организме обнаружились следы наркотиков.

Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы, потом наказание смягчили до семи с половиной лет. До сих пор Ефремов отбывал наказание в исправительной колонии номер 4 в Белгородской области.