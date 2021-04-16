Ефремов впервые за полгода увиделся с женой

Актер Михаил Ефремов, отбывающий тюремный срок за смертельное ДТП, впервые за полгода встретился с женой. Об этом сообщает "Газета ОНК" – печатный орган Общественных наблюдательных комиссий РФ.

"В учреждениях УФСИН России по Белгородской области уже отменили запрет на свидания, поэтому осужденный актер Михаил Ефремов наконец-то смог встретиться со своей женой Софьей Кругликовой", – сообщило издание.

Ранее в исправительных учреждениях региона действовало ограничение, связанное с эпидемией коронавирусной инфекции. Заключенные могли общаться с родственниками лишь по телефону и обмениваться письмами. Ефремов надеялся повидаться с супругой, когда его возили в Москву для проведения следственных действий, но не успел этого сделать.

Помимо жены встретиться с актером хотели и адвокаты – чтобы подписать кассационную жалобу.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам заключения 8 сентября 2020 года, позже наказание смягчили до семи с половиной лет.

ДТП с участием артиста произошло в июне того же года на Садовом кольце в Москве. Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель "Лады" получил серьезные травмы и скончался в больнице. Ефремов не пострадал. Впоследствии экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, кроме того, у него в организме обнаружились следы наркотиков.

В данный момент идет судебный процесс с участием свидетелей, давших недостоверные показания по делу Ефремова.