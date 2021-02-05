ФСИН рассказала, куда этапировали Ефремова

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП, в результате которого погиб человек, этапирован в Москву. Об этом рассказали в УФСИН по Белгородской области.

Постановление об этапировании Ефремова приняло ГСУ СК России по Москве в рамках статьи 77.1 Уголовного кодекса (привлечение осужденных к лишению свободы к участию в следственных действиях или судебном разбирательстве). Отмечается, что актер доставлен в один из столичных следственных изоляторов для участия в следственных действиях.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал, что его подзащитного увезли в неизвестном направлении. Другой защитник актера Роман Филиппов, в свою очередь, оказался не в курсе этапирования.

Роковой для Ефремова инцидент произошел 8 июня 2020 года. Артист, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, за рулем своего автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Пострадавший водитель скончался.

Изначально суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Мосгорсуд сократил срок до 7,5 лет. Защита актера требует пересмотреть дело.