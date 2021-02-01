Ефремов подал жалобу на адвоката, нанятого Джигурдой

Актер Михаил Ефремов подал жалобу на своего бывшего адвоката Андрея Алешкина. Артист обвиняет юриста в самопиаре, а также заключении договора обманным путем. Это уже не первая жалоба Ефремова в адрес Алешкина.

Артист обратился к президенту Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Ефремов считает, что юрист не хотел его защищать, но пытался таким образом пропиариться. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в адвокатских кругах.

Ранее актер уже подавал жалобу на Алешкина в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу. Сам юрист не понимает, чего добивается Михаил Ефремов.

Андрея Алешкина для защиты артиста нанял Никита Джигурда. Он регулярно приезжал в суд, чтобы поддержать Ефремова. Сам Михаил от адвоката отказался, поскольку тот пытался заключить мировое соглашение с защитником потерпевшей стороны Александром Добровинским.