Пашаева вызвали на допрос по поводу ложных показаний по делу Ефремова

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова, защищавший его в суде по делу о ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев рассказал, что его вызвали на допрос в связи с дачей заведомо ложных показаний свидетелями защиты. По словам Пашаева, он собирается пойти на допрос, передает РИА Новости.

"Мне самому интересно, на каком основании они хотят меня, как адвоката по уголовному делу, опросить, так как они не имеют на это права, какого-то законного обоснования я не услышал", – заявил Пашаев.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что возбуждено три уголовных дела в отношении свидетелей, подозреваемых в даче заведомо ложных показаний.

Так, защитой Ефремова были приглашены в суд двое мужчин, якобы видевшие, что за рулем внедорожника актера сидел другой человек. Кроме того, был свидетель, утверждавший, что до ДТП заметил незнакомца на заднем сиденье джипа артиста. Суд признал их показания недостоверными.

Как известно, 8 июня 2020 года в районе Смоленской площади на Садовом кольце Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee, через двойную сплошную выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фургоном Lada, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер через несколько часов в больнице.

Ефремов был приговорен Пресненским судом к 8 годам колонии общего режима, спустя некоторое время Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.

Защита намерена обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в колонию в Белгородской области. Адвокаты, представлявшие интересы обеих сторон – Ефремов и Александр Добровинский – лишены адвокатского статуса.