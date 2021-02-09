Пашаев прокомментировал подкуп свидетелей для Ефремова

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал информацию о том, что он якобы подкупил свидетелей для артиста. По словам юриста, он не пытался ввести суд в заблуждение.

Ранее Ефремова доставили в Москву для участия в следственных действиях. Правоохранительные органы разбираются в свидетелях, которые давали показания в пользу актера. Есть основания полагать, что их данные являются выдуманными.

Теперь же в СМИ появилась информация о показаниях, которые дал Ефремов во время допроса. Осужденный якобы рассказал, что Эльман Пашаев предлагал ему "купить" свидетелей.

Адвокат, в свою очередь, отметил, что искал очевидцев ДТП с помощью разных способов, в том числе с помощью биллинга. По словам Пашаева, никаких лжесвидетелей не было, сообщает ТАСС.

Очевидцы ДТП во время заседания утверждали, что якобы первыми оказались у машины Ефремова после инцидента. Они отмечают, что за рулем авто был вовсе не актер, а неизвестный молодой человек.

В отношении свидетелей возбуждены уголовные дела из-за их ложных показаний.