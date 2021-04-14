Свидетель по делу Ефремова ничего не видел, но не считает себя виноватым

В Пресненском суде Москвы начались очередные слушания, касающиеся дела артиста Михаила Ефремова, который в настоящее время отбывает срок в колонии. На этот раз фигурантами уголовного дела выступают свидетели, которых подозревают в даче ложных показаний.

Житель Иванова Александр Кобец, который заявил, что не видел Ефремова за рулем, но не считает себя виноватым, сообщает ТАСС. По его словам, он оказался первым на месте ДТП. Впоследствии Кобец списался с Эльманом Пашаевым, который на тот момент был адвокатом артиста. Свидетель боялся давать показания, поскольку опасался возможного давления.

Гособвинитель, в свою очередь, заявил, что Александр Кобец исказил и утаил истинные факты по делу, действуя умышленно. Свидетель совершил дачу заведомо ложных показаний, пытаясь помочь Ефремову. По данным телеграм-каналов, на момент резонансного ДТП в Москве свидетель находился в Иванове в нетрезвом состоянии и, соответственно, не мог видеть ни саму аварию, ни ее виновника.

По уголовному делу проходят еще двое граждан, также дававшие показания в суде. Следствие полагает, что их утверждения противоречат собранным судом доказательствам.