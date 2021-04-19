Показания второго свидетеля по делу Ефремова не подтвердились

Второй свидетель по делу актера Михаила Ефремова не смог подтвердить свои показания. Теван Бадасян заявил, будто видел, как в Глазьевском переулке в машину артиста садился неизвестный человек. Однако на месте свидетель не смог ни найти магазин, где якобы покупал сигареты, ни вспомнить другие обстоятельства, о которых сам же рассказывал на суде.

Ранее МВД возбудило три уголовных дела о даче ложных показаний в ходе расследования смертельного ДТП на Садовом кольце. Двое свидетелей, которых представил защитник Ефремова Эльман Пашаев, утверждали, будто за рулем внедорожника актера находился неизвестный молодой человек, пишет агентство ТАСС.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов устроил на Садовом кольце в Москве ДТП, в котором погиб второй участник. Актер полностью признал свою вину. Суд приговорил его к семи с половиной годам тюрьмы.