Суд оправдал подозреваемого в убийстве девочки кубанского пенсионера

Краснодарский краевой суд оправдал пенсионера, которого подозревали в убийстве восьмилетней девочки. Ранее аналогичный вердикт вынесли присяжные заседатели, которые сочли недоказанной вину 63-летнего Николая Мишина.

Юная жительница поселка Звезда в Ленинградском районе бесследно исчезла в июне 2016 года. Поиски с привлечением волонтеров ни к чему не привели, однако в конце 2018 года на заборе и воротах гаража недалеко от дома безутешных родителей с разницей в несколько дней появились нарисованные мелом схемы, которые указывали, где надо искать тело. Останки обнаружили, по подозрению в убийстве задержали Мишина, который, как сообщали следователи, сознался в содеянном, якобы заявив, что ударил забежавшего в его двор ребенка молотком по голове, а потом закопал тело в поле.

Однако в минувшем ноябре он на суде отказался от показаний, а присяжные сочли собранные доказательства неубедительными. Днем 23 ноября коллегия сочла Мишина невиновным, он был отпущен из-под стражи.

Сегодня краевой суд вынес аналогичное решение. Но в силу оно не вступило, так как сторона обвинения пообещала в 10-дневный срок обжаловать вердикт.