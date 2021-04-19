Кара через 20 лет: найти курганского убийцу помог запах

Уголовное дело по статье об убийстве с разбоем рассматривается в Курганском городском суде. Преступление произошло 20 лет назад. Только сейчас обвиняемому в убийстве пенсионерки из Альменевского района наконец вынесут приговор, передает ГТРК "Курган", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Для таких дел не существует сроков давности, говорят следователи. За прошедшие годы они разработали разные версии случившегося, накопились десятки томов. Ниточку, которая помогла распутать клубок, нащупал майор юстиции Николай Омегов.

- Всплыла новая версия, что к убийству может быть причастен ранее осужденный гражданин, который отбывал наказание вместе с сыном потерпевшей, – рассказал Николай Омегов, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК России по Курганской области.

По какой-то причине этот факт остался тогда без внимания. Следователям удалось по фотороботу убийцы найти его в картотеке осужденных. Оперативники снова выехали на место убийства, нашли свидетелей. Подозреваемый был задержан, его опознали. 20 лет мужчина скрывался в Ярославской области. В качестве своего алиби он предоставил фотографию, где якобы запечатлен в момент убийства на отдыхе с друзьями. На ней-то и удалось построить доказательство обвинения.

- Снимок был отправлен на ботаническую экспертизу. Выяснилось, что травяная растительность соответствует периоду 5-12 сентября 2001 года. Преступление же было совершено в августе, – рассказал Николай Омегов.

Главным доказательством стал молоток, которым была убита женщина. На нем сохранились следы крови.

- Как установили эксперты, кровь выступила в роли консерватора. В ней сохранились запахи человека, который держал этот предмет. Как известно, у каждого свой запаховый след, такой же индивидуальный, как и генотип. Специалистам удалось установить, что след на деревянной ручке молотка принадлежит подозреваемому. Кстати, он тоже был в шоке, сказал, что это фантастика, – поделился деталями криминалист.

Теперь обвиняемому грозит максимальное наказание: пожизненное лишение свободы.