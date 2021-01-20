В Самарской области разрабатывают закон об эвтаназии бездомных животных

В Самаре на заседании профильной комиссии Губернской Думы решили пересмотреть закон об эвтаназии бездомных животных. Об этом сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Депутаты Самарской ГубДумы прежде всего обсуждали эффективность регулирования численности бездомных животных и безопасность жителей области. В регионе разрабатывается проект эвтаназии агрессивных бездомных животных.

"Работа над этим включена в план деятельности комитета по местному самоуправлению губернской думы", — сообщили представители областного парламента.

На сегодняшний день использование эвтаназии разрешается лишь в крайних случаях, например, когда животное болеет неизлечимой, заразной болезнью.