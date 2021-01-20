Гайч может быть отдан в аренду в клуб итальянской Серии "А"

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч, который испытывает сложности с адаптацией к российскому футболу, может оказаться в команде итальянской Серии "А". По сообщениям инсайдеров, аргентинец попал в сферу интересов команд "Дженоа" и "Болоньи".

Ранее также сообщалось, что Гайч может вернуться в Аргентину, где его вроде бы ждут в "Бока Хуниорс", но эта информация не подтвердилась. Также сообщалось об интересе к форварду со стороны бельгийского "Генка" и турецких "Трабзонспора" и"Бешикташа".

Сам же игрок склонялся к переходу в клуб из Генуи, сообщает Чемпионат.Com, однако, информация о контактах ЦСКА и "Дженоа" крайне запутанная, прошли сообщения, что представители итальянской команды вышли из переговоров.

Теперь вроде бы 21-летним футболистом заинтересовалась "Болонья". Но при этом Гайч не является приоритетным вариантом для итальянского клуба: его конкурентами на рынке являются Пьетро Пеллегри ("Монако") и Сэм Ламмерс ("Аталанта").