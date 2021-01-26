Нападающий ЦСКА Гайч близок к переходу в итальянский клуб

Футболист московского ЦСКА Адольфо Гайч близок к подписанию арендного контракта с итальянским клубом "Беневенто". Стороны находятся на финальной стадии переговоров по заключению договора.

О готовящейся сделке сообщает Чемпионат.Com. "Сейчас клубы согласовывают последние детали" – приводит портал информацию одного из своих источников. Также сообщается, что в скором времени 21-летний аргентинец пройдет медосмотр для "Беневенто".

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к форварду других итальянских клубов – "Дженоа" и "Болоньи". Также проявлял заинтересованность в игроке и бельгийский "Антверпен". Во всех случаях речь шла об аренде.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020-го года, однако за 13 сыгранных в чемпионате России не смог ни разу поразить ворота соперника, ни отдать ни одной голевой передачи. Аргентинец обошелся "армейцам" в 8,5 миллионов евро.