Форвард ЦСКА Гайч может быть отдан в аренду в бельгийский "Антверпен"

Аргентинец Адольфо Гайч, который не смог в полной мере адаптироваться к российскому футболу после перехода в столичный ЦСКА, продолжает поиск вариантов для продолжения карьеры. При этом агенты нападающего рассматривают все варианты – от аренды до полноценного трансфера.

Впрочем, выбор у Гайча пока не слишком велик. По данным бельгийского издания VoetbalNieuws, 21-летний форвард может оказаться в клубе "Антверпен". При этом бельгийская сторона готова взять аргентинца на правах аренды без права дальнейшего выкупа.