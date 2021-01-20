Чубайс собирается уйти со всех постов в РСПП

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс собирается покинуть все свои посты в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

В настоящее время государственный деятель является членом бюро правления объединения, а также председателем комитета по инновационной политике и предпринимательству.

По словам Чубайса, он больше не занимается бизнесом и намерен сложить свои полномочия, сообщает ТАСС.

3 декабря прошлого года был последний день работы политика в качестве главы "Роснано". Его пост занял Сергей Куликов. В скором времени Чубайс был назначен президентом страны его спецпредставителем по связям с международными организациями.