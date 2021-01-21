На Сахалине у женщины вымогали 4 миллиона за "помощь" в рыбном бизнесе

Злоумышленники, представившиеся полицейскими, обещали женщине вернуть ранее изъятый у нее нелегальный товар за вознаграждение. Сумма вознаграждения оказалась настолько велика, что предпринимательница предпочла обратиться в полицию.

Предварительно установлено, что у жительницы Южно-Сахалинска, которая занимается оптовой и розничной торговлей рыбопродукцией, полицейские обнаружили лососевую икру без маркировки. Товар был изъят, по данному факту началась проверка.

Женщина пожаловалась на нелегкую жизнь своему приятелю. И тот пообещал познакомить ее с людьми, которые, по его словам, связаны с правоохранительными органами и за деньги решат ее проблемы.

Двое "доброжелателей" связались с предпринимательницей и за 3 миллиона рублей пообещали вернуть ей изъятый товар. Чтобы у женщины не было сомнений в авторитетности помощников, один из них отправил гражданке свою фотографию в форме. Как выяснилось позже, она была сделана в графическом редакторе.

Доверившись злоумышленникам, потерпевшая перевела им деньги. Однако этого мужчинам показалось мало. Они попросили заплатить им еще миллион рублей. Предпринимательница засомневалась в благих намерениях своих новых знакомых и обратилась в полицию.

Передача денежных средств проходила в одном из кафе Южно-Сахалинска под контролем оперативников. После получения фигурантами наличных, они были задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным управлением УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Предварительное расследование продолжается.