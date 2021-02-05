Овощное дело. Женщину из Смоленска подозревают во взяточничестве за поставки продуктов

Жительницу Смоленска подозревают в получении взятки за отправку в сетевые магазины некондиционных овощей и фруктов. Женщина, закрывая глаза на плохое качество продуктов, за два года "заработала" около 500 тысяч рублей, сообщает ГТРК "Смоленск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Официальный представитель СК по Смоленской области Наталья Зуева рассказала, что начала свою незаконную деятельность подозревая ещё в 2018 году.

"По версии следствия, с декабря 2018 года по декабрь 2020 года менеджер по качеству товара распределительного центра одной из крупных розничных сетей, неоднократно от контрагентов, осуществлявших поставку овощей и фруктов, получала денежные средства за приёмку товара несоответствующего качества. Общая сумма незаконного обогащения составила около 500 тысяч рублей", – заметила Зуева.

В итоге преступление было выявлено сотрудниками регионального МВД РФ. Сейчас ведутся следственные действия, выясняются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.