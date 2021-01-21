ФСБ предотвратила нападение на подмосковную школу

Правоохранители предотвратили массовое убийство в школе в Люберецком районе Подмосковья. По подозрению в подготовке нападения задержаны двое подростков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Целью 16-летних злоумышленников, по предварительным данным, должна была стать школа №56 в поселке Красково, где один из них учился. Идея, как утверждают следователи, пришла к ним почти год назад, после просмотра аналогичных роликов на YouTube, после чего они начали подготовку и вели активную переписку, в которой обсуждали, как будут убивать педагогов и учеников.

Во время обыска с участием сотрудников ФСБ у подозреваемых нашли два самодельных пистолета, девять петард с наконечниками от пуль, тактические перчатки, балаклаву, черный плащ и футболку с надписью Natural selection ("Естественный отбор").

Меру пресечения десятикласснику и студенту колледжа пока не избрали. После проверки им могут предъявить обвинение в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, незаконном обороте и изготовлении оружия.