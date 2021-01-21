Готовивших нападение на школу подростков вычислили по переписке в соцсетях

Пару самострелов, девять петард с наконечниками от пуль, патроны и кинжал изъяли у подростков, планировавших нападение на школу в Люберцах. Вывести на чистую воду их помогла переписка в соцсетях.

Подозреваемыми оказались 16-летние Александр Ф. и Андрей Р., один из них до сих пор учится в школе №56 в поселке Красково, которая и была целью нападения. По предварительным данным, идею массового убийства подростки вынашивали без малого год: все это время они отсматривали ролики соответствующей тематики и интересовались историями других нападений на учебные заведения. Личная переписка и оставленные в соцсетях сообщения, как отмечает РИА Новости, и позволили сотрудникам ФСБ вычислить злоумышленников.

"Я связываю подобные новости о детях напрямую с тем, что происходит у них в семьях. Если ребенок не является свидетелем домашнего насилия, он вряд ли сформируется агрессивным", – высказала мнение замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Подростки, как отметила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, никогда не попадали в полицейские сводки, и никаких правонарушений за ними не числилось.

Обвинения в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом и незаконном обороте и изготовлении оружия десятиклассникам пока не предъявили. Какую меру пресечения изберет им суд, станет известно в ближайшее время.