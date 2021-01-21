"Признанный шахматист" – Бокерия вспомнил, как сыграл вничью с Карповым

Перечисление званий и регалий этого знаменитого на весь мир кардиохирурга может занять несколько минут, хотя, по сути, главным из них будет "доктор сердца". Недавно Лео Бокерия отметил 81-й день рождения. Он с детства знал, кем станет – не только потому, что старшая сестра уже училась на медицинском. Вокруг было много раненых и покалеченных фронтовиков, чью жизнь отвоевали у смерти врачи. Именно в спасении людей увидел он свое предназначение. Учеба давалась ему легко. Еще в школе Бокерия имел первый разряд по футболу и шахматам. В эфире канала "Россия 1" Лео Бокерия вспомнил, как однажды сумел сыграть вничью с именитым гроссмейстером Анатолием Карповым.

"Вы вообще-то сейчас разговариваете с признанным шахматистом. Вы же знаете, что у меня ничейный счет с Анатолием Карповым?" – заявил Бокерия в беседе с Борисом Корчевниковым и пояснил: раньше "Лига здоровья нации" занималась организацией ежегодных спортивных мероприятий на ВДНХ, и среди них был сеанс одновременной игры, который проводил Анатолий Карпов.

"Мы пришли, народу еще нет, а доски уже расставлены. Я говорю: "Анатолий Евгеньевич, давайте сыграем". Он говорит: "Давайте. Я вам уступаю белый цвет", – вспоминает Лео Антонович в программе "Судьба человека". Он начал "испанскую" партию Е2-Е4 и, когда дошел до седьмого хода, решил предложить гроссмейстеру ничью. "Он чуть со стула не свалился. Принял ее и говорит: "Я все думал, как бы сделать так, чтобы у вас не было диссонанса", – добавляет Бокерия. Так его партия с Карповым завершилась ничьей: "пол-очка на пол-очка".