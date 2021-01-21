Полицейские рассказали о том, где до ночи в мороз скитался 10-летний воронежец

Воронежские полицейские рассказали о том, где в сильный мороз скитался пропавший по дороге из школы 10-летний Миша. Напомним, мальчика нашли накануне в 23:30 на улице Димитрова среды. Ребенка искали больше 6 часов. Об этом сообщает "Вести Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

Стало известно, что после окончания уроков Миша встретил друга, с которым они решили погулять. Сначала дети ходили возле дома, а затем уехали подальше. Когда школьника обнаружила одна из прохожих, он уже был один. Женщина проводила мальчика до дома.

"Никаких противоправных действий в отношении ребенка не было совершено. Сам он также ничего не совершил. Никто из его семьи на учёте не состоит, со стороны образовательного учреждения нареканий нет. Как рассказал отец Миши, он пропадал и раньше, но так долго отсутствовал впервые. У ребёнка был с собой мобильный телефон, но он не отвечал на него", – рассказали в пресс-службе полиции.

По предварительный данным, мальчик просто захотел отдохнуть, так как вместе с мачехой и отцом он живет на съемной однокомнатной квартире площадью 30 кв. метров. Кроме школьника в семье есть еще двое детей, родившихся в 2020 и 2018 году.