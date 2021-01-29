Пропавшего восемь дней назад подростка из Москвы нашли в Кирове

Пропавшего восемь дней назад московского школьника нашли в Кирове. Он попытался обвести полицейских вокруг пальца, но в итоге был доставлен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, сообщили в региональном управлении МВД.

Пятнадцатилетний москвич ушел из дома еще 20 января, позже появилась информация, что он мог добраться до Кирова. Вечером 28 января мальчика обнаружили в микрорайоне Коминтерновский

"Он попытался представиться полицейским не своими данными, но его личность была установлена", – говорится в сообщении.

О причинах бегства подростка ничего не сообщается.