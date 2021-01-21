Загитова обошла Медведеву и стала самой популярной фигуристкой в Instagram

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала самой популярной фигуристкой в Instagram. По количеству подписчиков 18-летняя спортсменка обошла Евгению Медведеву.

На сегодняшний день на аккаунт Загитовой подписались свыше 855 тысяч человек, что на две тысячи больше, чем у Медведевой, которая ранее была лидером.

Обладателем самого популярного аккаунта в российском сегменте Instagram является Хабиб Нурмагомедов, на которого подписаны 26,8 миллиона человек.

Напомним, в феврале в Москве пройдет командный турнир с участием звезд российского фигурного катания, где Евгения и Алина будут капитанами команд. Призовой фонд соревнования – 10 миллионов рублей.