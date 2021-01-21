Взрыв смертника в центре Багдада сняли на видео

Число жертв двойного теракта в центре Багдада достигло 28 человек, еще 73 получили ранения, многие из них находятся в тяжелом состоянии, передает Al Hadath. Очевидцы сняли на видео второй взрыв.

Смертники привели в действие взрывные устройства с разницей в несколько минут: первый подорвал себя на рынке на площади Ат-Таярат, второй – у здания кинотеатра, где собралась толпа свидетелей.

Иракские силовики утверждают, что преследовали террористов, которые намеревались прорваться в "зеленую зону", но в итоге те использовали закрепленную на теле взрывчатку в людном месте за ее пределами.

По последним данным, погибли 28 человек, но число жертв с высокой долей вероятности увеличится, так как среди 73 пострадавших много людей с тяжелыми ранениями, несколько находятся в критическом состоянии.