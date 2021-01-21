Более 20 человек погибли во время двойного теракта в центре Багдада

По меньшей мере 21 человек погибли, еще около 80 получили травмы в результате двойного теракта в центре Багдада, передает Al Hadath. Второй взрыв зафиксировала камера наблюдения.

Смертник подорвал себя в первой половине дня 21 января на площади Ат-Таяран, где располагаются рыночные ряды. Спустя несколько минут еще один террорист привел в действие взрывное устройство рядом с кинотеатром в непосредственной близости от места первого преступления.

Первоначально сообщалось о восьми жертвах, затем их число увеличилось до 21. Ряд источников утверждают, что погибли 28 человек. Состояние многих пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое.