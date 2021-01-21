Жертвами двойного теракта в Багдаде стали 35 человек

Еще семь человек, пострадавших в результате атаки смертников в центре Багдада, скончались в больнице, общее число жертв двойного теракта достигло 35. За помощью к медикам обратились около 100 местных жителей, сообщает Al Hadath.

Террористы привели в действия взрывные устройства с разницей в несколько минут, когда их практически нагнали правоохранители. Первый подорвал себя на рынке на площади Ат-Таяран, где в первой половине дня всегда много людей, второй – у здания кинотеатра, когда вокруг собрались очевидцы.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт, однако местные власти склонны винить в произошедшем "Исламское государство" (запрещена в РФ). В последние две недели в Багдаде были усилены меры безопасности из-за постоянно поступавших угроз.

Три года назад на этом же месте террористы устроили взрыв, жертвой которого стал 31 человек.