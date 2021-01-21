Эпидемия коронавируса в армии США: заболели 200 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Вооруженных силах США перевалило за 200 тысяч человек. Среди них 130 тысяч – военнослужащие, 38 тысяч – гражданские специалисты, 21 тысяча – члены семей, 12 тысяч – представители компаний-подрядчиков, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на отчет Пентагона.

Больше всего инфицированных зафиксировано в сухопутных войсках – 46 тысяч. На втором месте находится флот – 27 тысяч. Следом идут Военно-воздушные силы: там выявили свыше 23 тысяч заболевших. В Корпусе морской пехоты США диагноз коронавирус поставили 16 тысяч раз. Примерно такое же количество инфицированных в Национальной гвардии.

Жертвами заболевания стали 218 человек, причем большинство из них, 144, – гражданские.

Согласно последним данным, в Штатах выявлено свыше 178 тысяч новых заболевших. Всего коронавирус COVID-19 диагностирован у 24 миллионов американцев.