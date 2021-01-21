Клуб из Казахстана предложил Аршавину возобновить карьеру

Бывший нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о том, что получил предложение о возобновлении карьеры футболиста.

"Мне недавно в Казахстане предложили возобновить карьеру в одном клубе, – приводит слова Аршавина Sport24.ru. – Я сказал, что в Казахстане мог только в одной команде играть. Иначе меня не поймут".

По словам Аршавина, он уже никогда не возобновит карьеру: "Работа тренером? Там лицензию надо получать. Планировал, но сейчас учеба пошла в другом направлении", – подытожил экс-футболист.

Напомним, в Казахстане Андрей играл за "Кайрат", с которым дважды завоевал Кубок страны.

В составе "Зенита" Аршавин принял участие в 374 играх во всех турнирах, забил 78 мячей и отдал 106 результативных передач. Вместе с петербургской командой Андрей трижды становился чемпионом России, а в сезоне-2007/08 помог клубу завоевать Кубок и Суперкубок УЕФА.

Также на счету 39-летнего спортсмена 145 игр, 31 гол и 46 передач за лондонский "Арсенал" и 75 матчей и 17 голов за сборную России, вместе с которой он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.

В августе прошлого года Аршавин возглавил департамент развития молодежного футбола в "Зените".