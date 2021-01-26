Азмун не исключил своего ухода из "Зенита"

Нападающий "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун не стал отрицать, что рассматривает варианты с переходом в клуб из другого чемпионата. Иранский футболист хочет проявить себя на новом уровне.

"Я действительно говорил, что много добился и многому научился в России, – цитирует Азмуна "Спорт-экспресс". – Если у меня появится возможность проявить себя на другом уровне – почему бы и нет? Я считаю, что каждый спортсмен должен стремиться к этому".

Напомним, что Азмун выступает в чемпионат е России с 2013-го года, когда перешел в казанский "Рубин". С тех пор помимо казанцев он также выступал за "Ростов", а с 2019-го года защищает цвета "Зенита".

Всего за петербургский клуб он сыграл 74 матча, отметившись в них 41 голом.