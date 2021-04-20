"Аталанта" и "Рома" нацелились на покупку у "Зенита" Азмуна

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун заинтересовал еще два европейских клуба. Интерес к иранскому футболисту "сине-бело-голубых" проявляют два клуба итальянской Серии "А".

По информации журналиста Tuttomercatoweb Джанлуиджи Лонгари, речь идет о "Роме" и "Аталанте", за которую также выступает россиянин Алексей Миранчук. Также в трансфере 26-летнего иранца заинтересованы еще несколько европейских клубов, среди которых ранее назывались "Наполи", "Севилья" и дортмундская "Боруссия".

Азмун выступает за "Зенит" с 2019-го года. На данный момент, за петербургский клуб он сыграл 81 матч и забил 46 голов. "Зенит" оценивает своего форварда в 25 миллионов евро. Нынешний контракт сторон рассчитан до лета 2022-го года.