"Зенит" нацелился на трансфер нападающего сборной Румынии

Нападающий сборной Румынии по футболу и клуба "Стяуа" Деннис Ман может продолжить свою карьеру в чемпионате России. 22-летний форвард заинтересовал петербургский "Зенит".

Об этом сообщает Gazeta Sporturilor. Кроме "Зенита" Ман находится на карандаше у таких европейских клубов как "Фенербахче", "Севилья", "Парма", "Рома", "Аталанта", "Фейеноорд" и "Шеффилд Юнайтед". Ранее к румыну присматривался и московский ЦСКА.

В текущем сезоне Ман провел за "Стяуа" в чемпионате Румынии 15 матчей, отметившись в них 13-ю голами и пятью результативными передачами. Его нынешний контракт с румынским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В 2018 года он выступает за сборную Румынии, в шести матчах забив один гол.