ЦСКА может вернуть Рондона в чемпионат России

Бывший форвард питерского "Зенита" и казанского "Рубина" Саломон Рондон может снова оказаться в отечественной премьер-лиге. 31-летним игроком сборной Венесуэлы, выступающим за китайский "Далянь Про", интересуется ЦСКА.

Как сообщает источник в армейском клубе, "красно-синие" ищут нападающего, и Рондон сейчас – главный вариант для команды, сообщает Чемпионат.Com. С игроком уже проведены предварительные консультации и, как сообщают инсайдеры, сам Рондон не против перехода в ЦСКА.

Рондон известен по выступлениям за английские "Вест Бромвич" и "Ньюкасл", испанские "Малагу" и "Лас-Пальмас". Вместе с "Зенитом" он выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны. Контракт игрока с "Далянем" рассчитан до декабря 2022 года.