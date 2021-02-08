ЦСКА договорился об условиях перехода экс-игрока "Зенита" Рондона

Переход бывшего нападающего "Зенита" и "Рубина" Саломона Рондона в столичный ЦСКА становится еще ближе. Московский клуб договорился по условиям перехода игрока из китайского клуба "Далянь Ифан".

Стороны подпишут контракт в случае успешного прохождения Рондоном медицинского осмотра, сообщает Чемпионат.Com. Эту процедуру 31-летний венесуэлец пройдет в самое ближайшее время.

Отметим, что контракт Рондона с клубом из Поднебесной рассчитан до лета 2022 года. Его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 6,5 миллионов евро. На данный момент в его активе 28 матчей и 14 голов за "Далянь".