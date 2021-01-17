Футбольный ЦСКА может пополнить бразилец Данило из "Ниццы"

Бразильский хавбек Данило Барбоса из французского клуба "Ницца" может пополнить состав московского ЦСКА. Инсайдеры сообщают, что "красно-синие" договорились о трансфере полузащитника и он может присоединиться к армейцам уже на первом сборе в Испании.

Популярный портал Transfermarkt оценивает Данило в 6,5 млн евро, однако, источники Евро-Футбола.Ru сообщают, что цена бразильского игрока может составить от 4,5 до 5,5 млн евро. О сделке может быть объявлено в самое ближайшее время. Хавбек может присоединиться к команде Виктора Гончаренко уже на сборах в Испании, если все будет нормально с медицинским обследованием.

Ранее источники в ЦСКА сообщили о возможном уходе из команды хорвата Кристиана Бистровича. Футболист, якобы, получил разрешение на переговоры о возможности ухода в аренду в другой клуб и не отправился с командой на сбор с испанский Кампоамор.