Крымский участковый обманом оформил на себя квартиру ветерана

В Ялте участковый полицейский обманул 89-летнюю пенсионерку, являющуюся ветераном Великой Отечественной войны.

Мужчина вошел к пожилой женщине в доверие, а затем составил фиктивный договор об уходе за ней в обмен на квартиру.

В результате мошеннических действий квартира стоимостью, по информации Следственного комитета РФ, перешла в собственность полицейского.

Преступная схема была выявлена сотрудниками регионального отделения УФСБ России и службы собственной безопасности МВД России по Республике Крым.

Суд заключил подозреваемого под стражу, ведется следствие, которое установит сообщников обвиняемого. Отмечается, что жизни и здоровью пожилой женщины в настоящее время ничего не угрожает.