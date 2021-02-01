Лжетурагенты нажились на пандемии, продавая несуществующие путевки

Полицейские подозревают в мошенничестве супружескую пару из Воронежа, продававшую фиктивные туристические путевки, об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в МВД России.

Как выяснилось в ходе расследования, 63-летний мужчина, ранее работавший турагентом, с октября 2019 года через социальные сети продавал так называемые "горячие туры" по сниженным ценам.

Вместе с женой он получал авансовый платеж и пересылал клиентам изготовленные им документы, в которых подтверждалась передача средств в туристические фирмы.

После этого покупатели не получали ни заказанной услуги, ни денег – мошенники сообщали своим жертвами, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, тур аннулирован, а потом переставали выходить на связь.

Таким способом им удалось обмануть несколько десятков человек – только в полицию Ялты поступило 15 заявлений, ущерб составил около полутора миллионов рублей. В настоящее время оперативники доставили подозреваемых в Крым, где с ними проводятся следственные действия.