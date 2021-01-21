Коллекторский беспредел: почему закон не останавливает выбивателей долгов

Коллекторская находчивость иногда поражает своим цинизмом. Уже много лет визитная карточка профессиональных вымогателей – это настенная живопись, душевные телефонные беседы и даже похищения. На что еще способны те, кто делает бизнес на выбивании долгов?

Так, троица злоумышленников, которая неофициально выполняла функции коллекторов, вымогала у потерпевшего денежные средства в размере 700 тысяч рублей. Трое крепких парней в Санкт-Петербурге похитили мужчину из кафе средь бела дня. Работает так называемый выездной отдел по борьбе с должниками. Но тех, кто занимается вредительством дистанционно, гораздо больше.

Неофициальных, так называемых серых коллекторов нет в легальных реестрах, а значит, в своей работе они свободно могут использовать запрещенные приемы.

"Это люди, которые беспокоят тебя в любое время и всеми доступными способами – мессенджерами, социальными сетями. Портят твое имущество, угрожают твоим родственникам", – рассказала руководитель проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта (ОНФ) Евгения Лазарева.

Это Вячеслав из Москвы, и за время нашего с ним интервью коллекторы звонили ему дважды. У парня финансовый кризис, он просит не показывать лицо. На решение экономических трудностей ему дали всего неделю. В течение недели с ним общались более-менее вежливо.

"Потом через неделю вот этого нормального разговора перешло уже в нецензурную полностью лексику с угрозами", – пожаловался Вячеслав.

Оказалось, что это хулиганили легальные коллекторы. Звонили по 10 раз в день, хотя по закону о долге должны напоминать не более одного раза в сутки. Получается, норма не работает. Некоторые эксперты считают, что проблема не в отсутствии новых нормативных актов, а в правоприменении уже существующих. Действующие нормы вполне способны навести порядок в коллекторской сфере, уверены специалисты. Нужно лишь научиться командной работе.

"МВД помогает с информацией, ФССП штрафует, Банк России закрывает для них доступ на финансовый рынок. Пока не будет вот этой трёхсторонней рабочей группы, всё это будет, к сожалению, по басне Крылова", – говорит директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин.

Сдвинуть с места воз, который и ныне там, поможет и ужесточение ответственности за незаконную коллекторскую деятельность. Такие идеи звучат и в Госдуме. Там предлагают наказывать вымогателей тюремным сроком.