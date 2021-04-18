Как неуловимые мошенники опустошают карты россиян

Телефонное мошенничество с банковскими картами приобретает масштаб эпидемии. В Москве с начала года количество таких преступлений возросло на 120%. В арсенале аферистов – десятки сценариев. Поверив, что на другом конце провода сотрудник банка, полиции или соцработник, люди сами перечисляют злоумышленникам деньги. При этом задержать дистанционных грабителей удается крайне редко.

Квартиру на окраине Москвы пришлось брать штурмом. Отсюда телефонные мошенники звонили по всей стране и выманивали деньги у своих жертв.

Возможно, один из этих аферистов звонил и жителю Красногорска Алексею Тестову. Представился следователем полиции.

"Ситуация предельно важная: в Петербурге от вашего имени пытаются, значит, кредит на 3 миллиона обналичить", – рассказывает пострадавший.

Заявил, что единственный выход – взять в кредит в банке на такую же сумму и перечислить на резервный счет.

"Деньги снимаем и тут же кладем их на безопасный счет банка-партнера. И банк уже с этого счета банка-партнера себе эти деньги загоняет, и сделка закрывается", – продолжает Тестов.

Алексей поверил, оформил на себя кредит и перечислил деньги мошеннику.

"Наша семья стала обладателем кредитов на 5 миллионов 300 тысяч рублей!", – сокрушается Алексей.

Точно также обманули Альбину Ахметову. Причем аферисты явно работали в связке с сотрудниками банка.

"За 15 минут мне одобрили и выдали на руки 800 тысяч рублей, хотя в декабре этого... прошлого года я не смогла по паспорту взять даже 50 тысяч кредита!" – рассказывает о своих злоключениях обманутая женщина.

Это похоже на пандемию. Мошенники все чаще звонят от имени полицейских, следователей. У дочери знаменитого летчика Валерия Чкалова они выманили 23 миллиона рублей. Сообщили, что ее персональные данные оказались в свободном доступе и нужно перевести сбережения на безопасный счет.

"При этом злоумышленники используют современную технологию подмены данных, которая позволяет имитировать звонок с номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов", – разъясняет официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Знают имена своих жертв, и в каких банках держат вклады. Вот запись одного из разговоров: "Вас беспокоит главное управление МВД России, старший лейтенант Поликарпов Денис Александрович. По вашим банковским счетам была попытка кражи в значительном, крупном размере, свыше 50 тысяч рублей".

Торопят. Уверяют, что расследуют серьезные уголовные дела. А сами ошибаются в названиях отделов полиции, путаются в законах.

– Это мошенничество путем обмана...

– Еще раз скажите, какая статья?

– 159 часть 2 УК РФ!

– А УК РФ – это что такое?

– Указ Российской Федерации!

– Так вы даже не знаете, что УК РФ это – не указ Российской Федерации, а Уголовный кодекс?!

Случаев обмана сотни, но задержанных лишь единицы.

– Дальше, когда вы деньги эти перечисляли на карту, да, точнее вы похищали их... Каким образом, получается, обналичивали денежные средства?

– На средства покупался товар!

Импровизированные колл-центры, откуда звонки расходятся по всей стране, устраивают в следственных изоляторах, а в последнее время много звонков поступает с Украины.

"Здесь именно идет упор и настрой на то, что мошенник вас с первых секунд разговора вводит в ситуацию, когда вы начинаете переживать", – разъясняет психологические приемы обманщиков начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

– Подскажите, вы сегодня сможете проследовать в отделение для дачи показаний? – с такой фразы начинается телефонный разговор мошенника с ничего не подозревающим гражданином.

– А в связи с чем звонок?

– А, то есть вы не понимаете, о чем речь, верно?

– Нет!

И он дальше, играя на ваших эмоциях, заставляет перевести деньги, куда-нибудь их отвезти, кому-то передать!

В полиции напоминают: сотрудники правоохранительных органов не просят брать кредиты или переводить деньги. Тем временем в Министерстве финансов сообщили, что разрабатывают законопроект, который позволит жертвам телефонных мошенников вернуть свои деньги. Пока это могут сделать только юридические лица.