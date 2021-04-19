Мошенники изобрели новую схему хищения денег со счетов

Звонки из банков с тревожными новостями о состоянии вашего счета больше не пользуются популярностью. Поняв, что привычный способ хищения денег перестает работать, мошенники все чаще используют новую схему. По телефону они представляются сотрудниками правоохранительных органов, а для убедительности идут еще дальше и присылают повестки на допрос.

"Эту фотографию он мне прислал на WhatsApp – здесь его лицо, номер удостоверения" – мошенники не просто позвонили жителю Подмосковья. Еще прислали фотографию сотрудника – вот она, и даже повестку на допрос на официальном бланке Следственного комитета. Фамилию, исходящий номер, печати – все это, как выяснилось позже, нашли в интернете.

"Они мне сказали, что некий человек подозревается в том, что с моей доверенностью, с копией моего паспорта он пытался снять деньги с моих счетов. Надо обнулить мои счета и перевести на более защищенный счет", – говорит Борис Скрыпник. Один собеседник выдавал себя за следователя, другой за банкира, третий – за полицейского.

Звонили с номеров, совпадающих с реальными номерами силовых структур – для подмены цифр преступники используют специальную аппаратуру. "Какое количество звонков, я даже сосчитать не могу. Я просто уже, как под гипнозом слушал тех людей, которые мне говорили, что нужно делать".

Борис снял почти двести тысяч и тут же перевел всю сумму на указанный телефонный номер. Платежи вносились мелкими суммами.

Выходец из Индии Тапан Кумар, который сейчас живет и работает в Москве, по такой же схеме лишился полумиллиона. Ему тоже прислали фальшивую повестку.

"Пять часов они меня держали, телефон только один звонит, то другой, третий звонит, мне никуда выходить не дает", – сказал Тапан Мондало Кумар.

В Центробанке уточняют, что никаких особых, безопасных счетов, используемых при расследовании уголовных дел, нет и быть не может – ни одно ведомство никогда не попросит куда-либо перевести деньги.

"Они играют на факторе страха, что вы боитесь что-то потерять и на факторе внезапности. Как только вы почувствуете такое давление, сразу прекращайте разговор", – пояснил первый заместитель директора Департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

Предупреждают и в Следственном комитете: незнакомым людям деньги не следует переводить ни при каких обстоятельствах.

"Не следует так же перезванивать по номерам входящих вызовов. Если вам позвонили с подобной просьбой, рекомендуем обратиться в банк, в котором у вас счет, либо по телефону правоохранительных органов", – отметила руководитель Управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Только за последние месяцы банды телефонных и интернет-мошенников задержаны в Москве, Дагестане, Марий Эл, Санкт-Петербурге, Иркутской области.

В Министерстве финансов уже разрабатывают законопроект, который позволит обманутым гражданам возвращать свои деньги. Сейчас это могут сделать только юридические лица.

"Если физлицо осознало, что только что его обокрали, чтоб мог обратиться в свой банк и сказать: вот эту операцию надо там срочно заблокировать, потому что мне кажется, меня обманули", – сказал директор Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков.

Ну, а пока поправки в законодательство не внесены, не попасться на уловки мошенников помогут финансовую грамотность и здравый смысл.