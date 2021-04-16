Кибераферисты похитили у россиян более 150 миллиардов рублей в 2020 году

За последние годы количество киберпреступлений в России увеличилось в 10 раз, каждое второе – это мошенничество. Аферисты только в 2020 году похитили у россиян более 150 миллиардов рублей. Многие из пострадавших уверены, что это не обошлось без помощи банковских служащих, которые торгуют базами данных.

Но, как свидетельствует репортаж корреспондентов ВГТРК Виталия Кармазина и Александра Балицкого, показанный в специальном выпуске программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", кибермошенники сегодня активно используют передовые компьютерные технологии, с помощью которых они даже научились подделывать голоса клиентов банков.

Эксперты в этой связи советуют вообще не отвечать на незнакомые телефонные звонки, чтобы киберпреступники не смогли собрать образцы вашего голоса.

Но классическим вариантом виртуального изъятия денег у граждан остается так называемый социальный инжиниринг, то есть манипуляция привычными для человека поведенческими установками.

У Павла Мавриди с банковского счета украли полмиллиона рублей всего за полчаса. Когда молодой человек снял небольшую сумму со своей банковской карты, ему раздался телефонный звонок и голос якобы банковского служащего сообщил, что его деньги были переведены на оплату покупки в другом регионе.

Павлу предложили отменить перевод, для чего ему требовалось лишь назвать четыре кода, которые были высланы ему в SMS-сообщениях. Как только он это сделал, с банковского счета начали реально утекать деньги.

«Мошенники – хорошие психологи или работают по сценариям, которые пишут хорошие психологи», – предупреждает эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Правоохранительные органы располагают информацией, что на черном рынке хакерам удалось купить ключи доступа к коммутатору одного из мобильных операторов, и теперь могут запросто перехватывать SMS-сообщения клиентов, что позволяет активироваться в банковских приложениях.

Кибераферистов не пугают даже грозящие им сроки до 10 лет лишения свободы.

С учетом того, что 80% россиян имеют банковские карты, потери могут быть колоссальными. При этом мошенники научились подделывать голоса и лица клиентов банков. В Китае киберпреступники уже заработали на этом миллионы долларов США.