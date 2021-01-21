В России начались массовые рейды по квартирам

В России жилищные инспекторы начали массово проверять квартиры. Связано это с выявлением незаконных перепланировок.

Внимание сотрудники обращают на любые несогласованные изменения в жилье. Не понравиться могут не только снесенные стены, но и даже, например, снятая дверь в кухне.

Инспекторы приходят не внезапно — предварительно они отправляют уведомление по почте, указывая в нем точную дату посещения квартиры. Если запрос проигнорировать дважды, то контролеры могут прийти в жилье с судебными приставами, сообщает РЕН ТВ. Если перепланировка таит в себе опасность, то ее придется устранять по решению суда.

Эксперты высказали мнение о том, что под прикрытием инспекторов могут действовать мошенники, разгуливая по квартирам в поисках наживы.