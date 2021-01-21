В Москве не подтвердили массовые проверки квартир

В Мосжилинспекции опровергли информацию о массовых проверках квартир для выявления незаконной перепланировки. В ведомстве пояснили, что инспекторы не могут провести рейд, поскольку не обладают соответствующими полномочиями.

Сотрудники надзорного органа обратили внимание на то, что работают на основании обращений и не могут самовольно попасть в жилье. Таким образом, отметили в Мосжилинспеции, появившаяся в Сети информация является выдумкой.

Попасть в квартиру инспекторы могут лишь по решению суда или с согласия собственника. Если в жилье будет выявлена незаконная перепланировка, то виновник этого будет привлечен к административной ответственности. Кроме того, он должен будет привести помещение в первоначальное состояние, сообщает РИА Новости.