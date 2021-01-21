Собкор ВГТРК: Байден намерен засесть в Белом доме всерьез и надолго

Не успев принести присягу на инаугурации, Джо Байден взял с места в карьер и подписал 17 новых указов – беспрецедентное количество для заступающего президента. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал собкор ВГТРК в Вашингтоне Валентин Богданов.

По словам журналиста, первым указом стало обязательное ношение масок в федеральных учреждениях.

Также Байден начал с ходу избавляться от всего трамповского наследия. Запретил дальнейшее строительство стены на границе с Мексикой. Решил вернуться в парижское соглашение по климату и в ВОЗ. Кроме того, существенный блок новых указов направлен на смягчение миграционной политики, из чего явствует, что Байден и его окружение думают о втором сроке и расширяют себе таким образом электоральную базу, резюмировал Валентин Богданов.

В свою очередь он отметил знаковый момент в работе американской администрации – Джен Псаки провела первую, после возвращения, пресс-конференцию, где отвечала на вопросы по поводу дальнейших указов. Так, один из них будет касаться снятия запрета на службу в ВС США трансгендеров. К тому же ожидается смягчение политики в отношении абортов, против которой уже выступили католические священники.

"Для США ничего хорошего в этом нет, поскольку задается понятный тренд: с каждым новым президентом будет обнуляться то, что сделал предыдущий. Шаг вперед, два назад. Фактически Америка все время будет находиться в стационарном состоянии", – считает журналист. Для Америки наступает полнейшее безвременье. Байден не навсегда. Другой президент придет ему на смену и так же будет обнулять его наследие, добавил он.

При этом мощным законотворческим ураганом 46 президент США дает понять, что пришел всерьез и надолго, отметил собкор в эфире программы "60 минут".

Он обратил внимание, что в администрации нового президента США много возрастных сотрудников. "Байден – человек немолодой и ему комфортнее работать с теми, кого он знал по предыдущей обамовской администрации. Говорят, что он не любит особо погружаться в документы, а предпочитает личное общение. В составе работы в переходной команде президент запретил своим сотрудникам использовать аббревиатуры, кроме ООН и НАТО. Это говорит о том, что Байден – человек старой закалки", – прокомментировал Валентин Богданов, добавив при этом, что в целом вряд ли его администрация будет обамовской.

Что касается политики в отношении России, собкор констатировал, что Байден и его сторонники открыто говорят о наращивании санкционного давления. "Но для Байдена, помнящего еще времена разрядки, имеют ценности международные форматы и соглашения, направленные на поддержание стабильности. Речь идет о возможном перезаключении соглашения по СНВ-3. И это вселяет надежду, но рассчитывать на взаимопонимание с Вашингтоном все же не приходится", – заключил Валентин Богданов.