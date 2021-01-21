Круги на воде: в реке под Брестом заметили гигантский ледяной диск

Редкое природное явление сняли очевидцы на реке Лесной недалеко от Бреста. Это огромный ледяной круг идеальной формы диаметром в несколько десятков метров, медленно вращающийся по часовой стрелке.

Такие круги образуются крайне редко и лишь в реках с очень спокойным течением. Слои воды разной температуры, соприкасаясь друг с другом, создают вихрь. Вода закручивается и поворачивает отколовшуюся льдину. Ее края при этом стачиваются и принимают форму круга.

В январе 2019 года такой же ледяной диск появился в городе Уэстбрук (штат Мэн, США). Как писала тогда газета New York Times, диаметр круга составлял более 90 метров (300 футов).