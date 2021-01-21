Чего ждет Украина от новой администрации США

Сегодня должны быть учтены симпатии нового президента США Байдена к прошлой администрации Украины. Они, безусловно, будут влиять на отношения двух стран. А лакмусовой бумажкой станет ситуация на следующей неделе, которая обострится в связи инициативой Порошенко раскручивать дело Вагнера. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия 1" народный депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Нестор Шуфрич.

По заявлению Порошенко, в 2018 году он лично санкционировал спецоперацию как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, закончившейся задержанием 33 бойцов "ЧВК Вагнера" в Беларуси. Операция сорвалась, Порошенко обвинил в предательстве нынешнюю администрацию Украины.

"Я не поверил в эту операцию изначально. Считаю это абсолютной глупостью: санкционировать посадку иностранного судна на территории Украины с хорошо подготовленными спецназовцами. Но, тем не менее, оказывается, кому-то такая идея пришла в голову. И эта ситуация может быть использована при возможной поддержке США для раскручивания нового кризиса с целью свержения или смены власти на Украине", – считает Шуфрич.

По мнению нардепа, основополагающим вопросом будет, насколько сегодня новая администрация США сможет найти ресурсы для активизации своих действий на украинском политическом поле.

"У американцев хватает своих проблем. Мы понимаем, что одним из основных аспектов определения отношений с Украиной будет выстраивание отношений между США и Россией. И все-таки симпатии Байдена к предыдущей администрации Порошенко и Яценюка должны быть сегодня учтены. В какой мере они будут влиять, мы сможем увидеть уже в ближайшие месяцы", – заключил в эфире программы "60 минут" Нестор Шуфрич.