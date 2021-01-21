Женщина поочередно сбила трех велосипедистов и едва не ускользнула от полицейских

На юге Франции со стрельбой задержали женщину, по вине которой скончался один велосипедист, а еще один оказался в больнице, сообщает FraceBleu.

Несколько ДТП произошли около полудня 21 января в коммуне Сепе, что под Тулузой. На дороге Лабастид – Сен-Сернен водитель, как полагают правоохранители, намеренно сбила трех велосипедистов, причем не в одном месте, а в разных. Каждый раз она уезжала с места ДТП, а затем отказалась остановиться по требованию полиции, так что задержать ее удалось только после нескольких выстрелов.

Спасти жизнь одному пострадавшему не удалось – от полученных травм он скончался. Еще один велосипедист находится в больнице.

Что двигало женщиной, остается неизвестным, однако правоохранители не склонны рассматривать произошедшее как теракт.