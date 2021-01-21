КС Молдавии отказался повышать статус русского языка

В Молдавии признан неконституционным закон о повышении статуса русского языка. Об этом рассказала председатель Конституционного суда страны Домника Маноле.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его Партия социалистов сделает все для отстаивания статуса русского языка. Пару лет назад он был межнациональным, но перестал быть таким в 2018 году.

Маноле обратила внимание на то, что решение Конституционного суда является окончательным и не может быть опротестовано. Вступает оно в силу с момента его оглашения, сообщает ТАСС.

В декабре прошлого года парламент Молдавии утвердил закон о функционировании языков в стране, тем самым вернув русскому статус языка межнационального общения.