Посольство России назвало "тревожным фактором" решение КС Молдавии

Российские власти возмущены решением Конституционного суда Молдавии о лишении русского языка статуса языка межнационального общения. Об этом говорится в заявлении посольства России в Кишиневе.

В ведомстве произошедшее назвали тревожным фактором в плане сохранения межэтнического мира в многонациональном молдавском государстве, передает "Интерфакс".

Дипломаты напомнили, что за долгие годы русский язык стал неотъемлемым элементом общения и гармоничного сосуществования всех национальных групп страны – молдаван, русских, болгар, украинцев, гагаузов, евреев, ромов, поляков.

"На этом фоне оскорбления радикалов в адрес правительства нашей страны, народа России и русскоязычных граждан Молдавии выглядят кощунственно и противоестественно", – подчеркивает российская дипмиссия.

В документе отмечается, что реакция здоровых молдавских сил на русофобские акты вполне понятна".

"О последствиях антироссийского шовинизма в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия здесь хорошо помнят", – говорится в заявлении диппредставительства.