Решение КС Молдавии о статусе русского противоречит обещаниям Санду

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Конституционного суда Молдавии о статусе русского языка. Политик отметила, что это вызывает глубокое сожаление.

Захарова обратила внимание на то, что вердикт суда противоречит обещаниям президента Молдавии Майи Санду. Та обещала, что после ее избрания не будут ущемляться права русскоязычного населения. Представитель МИД отметила, что в Молдавии на русском говорят около 80 процентов жителей.

Мария Захарова выразила надежду на то, что у руководства Кишинева хватит здравого смысла, чтобы не провоцировать искусственное обострение напряженности на языковой почве. С полным комментарием российского политика можно ознакомиться на сайте ведомства.

Тем временем Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии попросило представителей дипмиссий, аккредитованных в стране, воздержаться от комментариев по поводу решения Конституционного суда. В противном случае они будут расценены как вмешательство во внутренние дела страны.

В четверг, 21 января, в Молдавии суд признал неконституционным закон о повышении статуса русского языка. Решение инстанции является окончательным и не может быть опротестовано.