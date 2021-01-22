Джо Байден – о коронавирусе и договоре СНВ-3

Президент США Джо Байден объявил о введении закона военного времени ради борьбы с коронавирусом. По этому поводу он обратился к нации.

Но беспокойство многих американцев вызвали не столько новые меры, сколько состояние здоровья президента. Говорил Байден не без усилий: периодически покашливал, прочищая горло.

Глава Белого дома подписал сразу десять исполнительных указов, в которых прописаны различные меры по борьбе с пандемией, в частности, ужесточение правил въезда в США.

"Из-за новых штаммов вируса мы вводим новые меры в отношении тех, кто прилетает в Соединенные Штаты из других стран. В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США, должен сдать тест на коронавирус перед посадкой в самолет и затем по прибытии в Америку отправиться на карантин".

В Белом доме и Пентагоне заявляют, что Джо Байден выступает за продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с Россией. Якобы это пойдет на пользу двусторонним отношениям.

Однако при этом Байден придерживается антироссийской риторики. По словам пресс-секретаря Белого дома, президент уже дал задание спецслужбам разобраться во всех обвинениях в адрес Москвы, которые без остановки озвучивает Демпартия.

"США будут взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов. Однако при этом мы намерены привлекать Москву к ответственности за действия, которые считаем неподобающими. В частности, президент Байден уже поручил разведсообществу провести полный анализ кибератак, которые предположительно совершили русские хакеры, а также выяснить, вмешивалась ли Россия в американские выборы 2020 года", – заявила пресс-секретарь Джен Псаки.

Тем временем в Портленде продолжаются массовые беспорядки. Сотни радикалов выступают против Байдена. В городе не прекращаются погромы и столкновения с полицией. Федеральные силы правопорядка разгоняют протесты слезоточивым газом. Накануне акции протеста наблюдались в четырех штатах. Активисты кричали: "Не хотим Байдена, хотим реванш"! В городе Сиэтл демонстранты сожгли американский флаг.

Процедура импичмента может грозить и Джо Байдену. Отстранить его от власти предложила республиканка Марджори Тейлор Грин. Она внесла проект резолюции на рассмотрение конгресса. По её словам, Байден злоупотреблял властью еще при Бараке Обаме – на посту вице-президента, и напомнила о коррупционном скандале вокруг сына политика.

Не утихает шумиха вокруг Дональда Трампа. Группа юристов из числа его противников уже подала в суд: требуют отобрать лицензию у личного адвоката Трампа – Рудольфа Джулиани. Выступил перед американцами и главный инфекционист Штатов Энтони Фаучи. Заявил, что при Трампе не мог говорить свободно, всё время опасался последствий. Заступился за бывшего президента лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл. Он предложил если не отказаться от идеи импичмента Трампа, то хотя бы отложить график проведения этой процедуры.